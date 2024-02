ale tam będzie jatka jak oni wszyscy powracają z frontu. Już nawet nie mówię o ułaskawionych kryminalistach - kanibalach, zabójcach, gwałcicielach itp. Poczytajcie czym jest więzienie czarny delfin - obecnie prawie puste. Lata 90te to będzie dla r0sjan błogi okres czasu w porównaniu do tego co ich teraz czeka.