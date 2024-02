Ciekawe czy jakby miał mieszkanie i pracę to tytuł brzmiałby np. "Operator tokarki CNC ratuje zakładniczkę"

Czy może chodzi o status mieszkaniowy? "Właściciel mieszkania 62m2 ratuje zakładniczkę?"



Rozumiem, że bezdomność tego człowieka nadaje dramatyzmu całej sprawie, ale jest to dość pejoratywne określenie. Teraz zapamiętają go jako kloszarda, który poświęcił swoje nic nieznaczące życie ᕙ ( ⇀ ‸ ↼ ‶ ) ᕗ