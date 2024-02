Donald T. już mówi amerykanom aby się wstydzili, noż qrde.

Jego hasło wyborcze kilka lat temu "Nie róbmy polityki". Qrde a co on odjaniepawla.

Nawet demokraci których jest większa ilość w senacie mają dość działań proimigracyjnych administracji Bidena.

Jest to chamstwo że połączyli pomoc Ukrainie/ Izraelowi razem ze zmianami polityki imigracyjnej i pozwolenie bez żadnej kontroli wpuszczenie nielegalnych imigrantów do USA. No ciekawe czego się spodziewali?

To tak jak w UE wprowadzanie Pokaż całość