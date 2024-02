Fajnie! Ktoś może zabulić trzy razy więcej za produkt, którego istotnym elementem jest dopasowanie do kupującego, a wykonywane to jest na podstawie skanu twarzy urządzeniem z amerykańskim Apple ID. Może rusek wyda 10 tysięcy dolarów, ale za to nie będzie miał pełni doświadczenia. Jak dla mnie spoko.