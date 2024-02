Dzwoni do mnie babka z banku, i po chwili rozmowy prosi mnie o datę urodzenia w celu weryfikacji. No i ja w sumie wiem, że ona dzwoni z mojego banku i w jakiej sprawie. Ale mówię do niej, że to ona do mnie dzwoni, i że to ona powinna mi się zweryfikować, a nie odwrotnie. No dziewczynę zamurowało. Potem, że mogę ją sprawdzić na stronie banku... No ale ja mogę sprawdzić jedynie, Pokaż całość