Fałszowanie odczytów metanomierzy to zjawisko powszechne, wszyscy o nim wiedzą i wszyscy je akceptują, paradoksalnie nawet górnicy dołowi których bezpieczeństwu to przede wszystkim zagraża - bo hurrr durr synek ty to myślisz że to sie tak da robić zgodnie z regulaminem, trzeba by co chwila wyjeżdżać bo normy przekroczone.