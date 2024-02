A to kwachu gdzieś kandyduje, że go odkopali? To że dał się upić biskupowi w drodze na groby też przypomnicie? I wiecie co mnie w tym przeraża, że mimo wpadek z dyplomem, pewnego ułaskawienia, pijaństwa na uroczystościach i tak bił na głowę prezydenta Lecha K. oraz obecnego prezydenta Andrzeja D. - miał jakąś klasę, miał jakąś charyzmę, ktoś chciał z nim rozmawiać.