Skrót między "stosowaniem prawa tak, jak go rozumiem", przejmowaniem siłowym budynków państwowych, bezprawnymi działaniami dezorganizującymi prokuraturę, żonglowaniem orzecznictwami sądów a ograniczeniem wolności słowa jest oczywisty. Nastystępnie będzie zamach na złotówkę, Bank Narodowy, Konstytucję a kiedy ludzie wyjdą na ulicę zacznie się zamykanie. Powiedzmy sobie wprost - jeżeli Wąsika i Kamińskiego wyciągneli z domu Prezydenta / mimo ułaskawienia / , to co mogą zrobić dzisiaj ze mną, z tobą, z Iksińską, Kowalską? Wszystko.