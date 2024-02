Dobra, mam pytanie do tych co myślą, że jak wybudujemy CPK to nagle cała Europa będzie clić towary w Polsce.



Dlaczego nie myślicie, że jak zrobimy samochód elektryczny to cała Europa będzie nim jeździć?

Dlaczego nie bronicie tego projektu którego boją się Niemcy bo im zniszczy Volkswagena?