Morale im się tam podniesie w tej bazie wojskowej. Najpierw będzie wielki ogólny krzyk że się zemszczą że pokażą jaka jest rossija wielka, a później pójdą w kąciku zesrać się ze strachu bo nie wiadomo kto będzie następny. Latanie pod taką presją jak nie wiesz czy dojedziesz do domu po powrocie do bazy to same błędy i to jest w tym najlepsze. Uderzać wewnątrz wielkiej kacapii i siać strach u wroga.