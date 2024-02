No i co... nasza premiera użyła już tego atomowego weta, czy jeszcze nie? Bo artykuł taki trochę stary, co prawda z dość świeżą aktualizacją, więc nie wiem, czy już tego weta użyła, czy dopiero biere rozmach i cyluje ?.. Jedno jest pewne... jeśli jeszcze go nie użyła, ale cały czas się odgraża, to tam w tej brukselce wszystkie posły i bardzo wysokie komisarze na pewno już dawno obsrały zbroję... ( ͡ º Pokaż całość