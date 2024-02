Przetłumaczony artykuł ze znaleziska.(deepl)



1 Wstęp



Ten artykuł został pierwotnie stworzony jako rozdział do artykułu ISGP "Kryzys muzułmańskich gwałtów" w UE był łatwy do przewidzenia: Brutalna marokańska młodzież dumnie molestuje białe "dziwki" na holenderskich basenach od końca lat 1980. Ostatecznie zdecydowano, że Norwegia i inne kraje otrzymają swoje artykuły.



Celem tego artykułu, podobnego do tego o Holandii, jest nie tylko dostarczenie dowodów na to, że tak zwany "kryzys gwałtów muzułmańskich" sięga wiele Pokaż całość