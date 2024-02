. Z około 50 000 fałszywych kont wysłano ponad milion postów w języku niemieckim, co daje liczbę dwóch postów na sekundę.



Przeważającym tonem komunikatów była sugestia, że ​​rząd Olafa Scholza zaniedbuje potrzeby Niemców w wyniku wsparcia dla Ukrainy , zarówno w zakresie broni i pomocy, jak i przyjęcia ponad miliona uchodźców.



Analitycy wyrazili przekonanie, że źródło kampanii znajduje się w Rosji , co nawiązuje do kierowanej przez Rosję kampanii Doppelgänger, która po Pokaż całość