Jestem stolarzem...



Ja jestem ze "starej" szkoły. Najpierw musiałem zostać uczniem, później czeladnikiem a po 2 latach udało mi się zostać mistrzem stolarstwa.

Oprócz tego mam mnóstwo szkoleń, kursów, uprawnień na maszyny. (Co ciekawe rzuciłem pracę w biurze)



Dziś, aby zostać "stolarzem" wystarczy kupić piłę formatową, wynająć większy garaż, okleiniarkę i do dzieła. Nikt tego nie kontroluje, nikt tego nie sprawdza tylko "rynek" weryfikuje a mnóstwo firm pojawia Pokaż całość