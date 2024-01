Jakim cudem mój pomidor z przydomowego ogródka rosnący na nawozie z kompostownika i podlewany wodą z oczka zasilanego deszczówką ma mieć większy ślad węglowy niż rosnący w Holandii w szklarni opalanej gazem, zapakowany w karton i plastik, wieziony 2000km pomidor leżący w chłodzonym klimatyzacją i oświetlonym sztucznie markecie, do którego by dokonać zakupu muszę pojechać autem? He?