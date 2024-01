I to jest właśnie cała ta wojna. Jeden drugiego Putinem straszy, #!$%@? jakieś szopki, na froncie giną ludzie a za kulisami elita liczy miliony i to nie hrywien tylko dolarów i #!$%@? w podskokach. I jeszcze na wykopie ktoś ma czelność gadać o obowiązku obrony kraju przed złym Putinem. Każda bomba która rozerwała na kawałki Ukraińca czy Ruska, to są miliony dolarów w walizkach polityków.