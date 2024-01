Systemy obrony przeciwlotniczej będą musiały przejść metamorfozę, albo pojawić się nowe tanie w użytkowaniu, bo walenie do stosunkowo tanich i niebezpiecznych dronów nawet z piorunów może się średnio opłacać, a jakieś patrioty czy s300 to już przepaść. Anglicy chwalili się ostatnio laserem do takich zastosowań i jest w nich potencjał. Z drugiej strony pojawią się lasery na drony to pojawią się drony odporne na lasery.