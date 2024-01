Jak likwidują, to po co płacić? Niech sprzedadzą majątek, i z tego niech zapłacą pensje, i wszystkie zobowiązania. A reszta niech idzie na... właśnie. W sumie jak zlikwidują media publiczne to w ich miejsce nic nie powstaje? No to niech idzie na onkologie.



Czy po prostu wszyscy udajemy że to jest manewr wątpliwy, po to żeby za moment ogłosić brak likwidacji i przybić nową ustawę z pewnie innym prezydentem? :)