Zamiast corocznego zbierania do puszeczek wszyscy ci ludzie powinni pojechać pod sejm i każdemu wychodzącemu #!$%@?ąć solidnie sztachetą. Tak dla przypomnienia kto kogo utrzymuje i kto dla kogo tam jest. Taka świecka tradycja powinna być. Dzień przypomnienia. Wtedy miliardy naszych podatków trafiałyby tam gdzie trzeba - w tym do szpitali - a nie do kieszeni tych politycznych złodziei. To jest jakiś absurd, żeby obywatele, którzy corocznie płacą dziesiątki tysięcy w podatkach zbierali Pokaż całość