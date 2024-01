W firmie w której pracuję w UK też mierzą czas jaki się spędza w wc :/ mamy karty pracownicze którymi się odbijamy przy starcie i końcu pracy ale ostatnio postawili także bramki przed wejściem do toalet. O ile rozumiem, że niektórzy przeginali to zastanawiam się czy to jest w ogóle legalne, nie wspominając już nawet o tym, że człowiek zaczyna się czuć jak w więzieniu.