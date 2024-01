Będzie wojna domowa jak nic, ale to po tym jak upadnie Unia Europejska i Szwecja. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Nie jestem fanem obecnej pseudoprawicowej i populistycznej GOP, ale jednak mają tutaj rację, prawo powinno być przestrzegane i nielegalna imigracja ścigana, jeśli zrobili by to legalnie w celach zarobkowych to dla mnie może i nawet cała Ameryka Południowa przyjechać.

Większość tych nielegalnych imigrantów przekracza granicę by po prostu pracować,