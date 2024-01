Bez oglądania wam powiem jakie są różnice.

Są to nazwy handlowe różnych marek... to na tyle xd

W sensie masz passata 4motion b5 i 4motion b6. W b5 jest torsen czyli stały napęd "na zębatkach" a w b6 jest haldex czyli zupełnie co innego bo to dołączony napęd od cisnienia oleju (dlugo by mówić).

To są tylko nazwy handlowe nic więcej nie opisują technologii tylko sam fakt 4x4 jaki by nie był. Pokaż całość