W Polsce jest dyskusja o nowych traktorach jak strajkują rolnictwo czy jak strajkują górnicy romomich przywilejach jak strajkują nauczyciele to o ich godzinach pracy dywagacje. Takim sposobem czyli dzieł irządź nic się nie zmienia. To tak jak nowy obrywa za to że dostaje tyle co stary pracownik sami pracownicy pilnują żeby stawki nie rosły. Zawsze wygrywa 3 strona. Polityków przewieźć na taczkach w starym worku pokutnym przez całą Warszawę i będą potulni