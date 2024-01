Polska to ciągle dziki prywislański kraj. Prawo często obowiązuje od czasów tuż po 2 wojnie, do tego jeden akt mówi tak, drugi wręcz odwrotnie. A jeszcze w obu jest napisane w pierwszych wierszach, że "nie narusza innych aktów". I #!$%@?, jest pozamiatane.



Wikłasz się wtedy obywatelu w wieloletnie batalie sądowe, tracisz zdrowie, czas i pieniądze.

Na koniec wygrywa ten, kto ma lepsze znajomości albo dotrze do "niezawisłego" sądu z większą pajdą.

