Serio? Zrzutka? Dla mnie to już próba wyłudzenia pieniędzy. Firma obraca grubą kasą, więc jeżeli nie ubezpieczyli od pożaru i innych wypadków to są idiotami i tyle. Takie ubezpieczenie na bogato to w najgorszym wypadku kilka tysięcy rocznie. To jest NIC w porównaniu do ewentualnych strat. Ja sam płacę 900zł rocznie za ubezpieczenie od niemalże wszystkiego na kwoty, które pozwolą wszystko odkupić i wyremontować, a i przetrwać czas remontów.