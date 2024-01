Wąsik i Kamiński pozamykali wszystkie domy publiczne w miastach powiatowych. Moze w wojewódzkich jakies sie ostały. Dla mnie to sa brednie z tym lazeniem po domach publicznych.



Albo ze Kamiński to alkoholik. To akurat ubieglotygodniowy spin, chyba sie nie przyjął. Niszcza go bo pewnie ma kilka szaf dokumentów na ludzi PO.