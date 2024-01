Dobra dlaczego konfederacja nie złoży uchwały która wyrówna wiek emerytalny? W sensie obniży facetom.

Co im szkodzi złożyć taką uchwałę. Wiadomo, że lewusy i centrusy to odrzucą ale cały syf z tego powodu spadnie na nich, a konfa by zaplusowała.

A dodatkowo debata się rozgrzeje w mediach co może sprzyjać ewentualnej przyszłej zmianie i wywierać presje na obóz rządzący