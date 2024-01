Co zobaczyć w Opolu? Wielu z Was pewnie kojarzy to miasto głównie z Festiwalem Piosenki i mniejszością niemiecką. a to miasto jest naprawdę piękne i warte zobaczenia . Malowniczy Rynek, Wieża Piastowska, Skwer Artystów i skansen to dopiero początek zwiedzania. Zapraszam na zwiedzanie :)