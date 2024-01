Bardzo bardzo trafne. Gardze ludzmi majacymi mentalnosc pacholka, lub jak kto woli chlopa panszczyznianego, a niestety czesto takich spotykam i niestety nie omija to tez politykow. Z jednej strony politycy to ludzie wydawaloby sie nastawieni na sukces, nawet ambitni a zdrugiej to zwykle miernoty bez jakiegokolwiek pomyslu i wlasnie wizji. Ich jedyna wizja to odsunac kogos innego od koryta i samemu sie tam rozgoscic jednoczesnie dobrze robiac kolegom. Jak do tego dodac Pokaż całość