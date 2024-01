Trzeba tym spamować w rosyjskim internecie tak jak u nas spamują Rzezią Wołyńską. W sensie, ze Białorusini, Ukraińcy, Litwini i Polacy to dla nich wróg i obcy twór, że oni wszyscy razem spalili Moskwę i teraz spisują przeciwko matuszce. Że jacy to niby bracia jak się z Polakami razem porywali żeby Rosjan bić.



Chodzi o to by przeciętny Rosjanin nienawidził Białorusinów, Ukraińców, by zrobił sobie z nich wrogów. Społecznie wbije to klin Pokaż całość