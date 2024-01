Największymi siewcami rasizmu są osoby które najwięcej szczekają przeciwko niemu. Najbardziej mnie irytuje jak ludzie wrzucają wszystko do rasizmu. Naukowo rasizm to zespół bezpodstawnych poglądów na tle rasowym. Tylko gdy pewna grupa w pewnym kraju bardzo mocno się wyróżnia w negatywnym świetle i chcemy zrobić z tym porządek to wtedy jest to rasizm czy logiczne działanie?