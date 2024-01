Policjanci przekroczyli uprawnienia, pobili, a potem nie udzielili pomocy poszkodowanemu. Taką wersję zdarzeń zbudowali i udokumentowali śledczy, którzy przesłali w tej sprawie akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Nowej Soli. Jednemu policjantowi grozi za to do pięciu lat więzienia, drugiemu osiem.