Surowiec następnie jest transportowany rurociągami zgodnie z zapotrzebowaniem klientów do polskich rafinerii w Gdańsku i Płocku oraz do rafinerii niemieckich w Schwedt i Leuna.

Bez tego surowca rafineria w Schwedt by padła i dlatego niemcy zgodzili się sprzedać udziały w rafinerii jakimś nołnejmom pokazując Orlenowi środkowego palca. Zysk z przetwórstwa surowca w Schwedt co prawda zamrożony ale i tak trafi do ruskich właścicieli.