Czy wierzy w wodospady na krawędzi świata to nie wiem ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )

Ale mam pewność, że odkąd spopularyzował wit C to wszędzie jest teraz dostepna za niskie pieniądze i to mnie cieszy bo na jesien/zime jest super a i prysznic można tym czyścić z kamienia ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )