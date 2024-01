To partia o standardach sowieckich. Próbuje bezwzględnie zniszczyć każdego swojego wroga - i całą jego rodzinę. Sowiecie takie podejście wzięli od Azjatów (czyli przede wszystkim Mongołów), tam w przypadkach rozgrywek i intryg państwowych zabijano winowajcę i całą jego rodzinę, tak aby nie został nikt kto będzie chciał się mścić. Po prostu sowieci i PiS-dy sprowadzili to do poziomu partyjnego.