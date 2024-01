Też pracuje w spółce skarbu państwa i mieliśmy kontrolę z NIKu. U nas jest wałek na wałku w kwestii tego jak Prezesura sobie wydaje hajsy.

Poprzedni prezes sobie ufundował z karty firmowej studia za granicą. No i nic. To był za mały wałek jak widać dla NIKu żeby się ktokolwiek nami zainteresował i to nagłośnił. Albo jesteśmy zbyt gównianą spółką w porównaniu do takiego Orlenu