Hmm, bezwietrzna noc to nie jest chyba coś bardzo nieprawdopodobnego.

No bezwietrzny dzień też nie. W razie czego co? Wszystko stoi i czekamy aż łaskawie zacznie? Ludzie może przeżyją kilka dni, ale dla wielu instalacji przemysłowych to są katastroficzne i niedwracalne szkody, a hardacorowe glopcio nie pozwala na atom, gaz, węgiel i ropę.