No właśnie nie będzie trzymał gęby na kłódkę. Tj. może do Ciebie się nie odezwie jeśli nie będziesz chciał, ale na pewno będzie przesyłał dane do centrali: co robisz, jak długo, co oglądasz, co lubisz... Dane będą oczywiście używana do profilowania reklam, inżynierii społecznej i wyciągania od ludzi jeszcze większej ilości forsy."Jeśli coś jest za darmo, to ty jesteś towarem?" Niestety, teraz jesteś towarem nawet jeśli zapłacisz.