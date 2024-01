Myślicie że gdyby kontakt został nawiązany, to to zostałoby upublicznione?

Możliwe że już dawno nawiązano i oczywiście jest to ściśle tajne,

ponieważ decydenci tłumaczą sobie

"ludzkość nie jest gotowa by to podać do publicznej wiadomości" lub "ze względów bezpieczeństwa" itp.

Astronomowie i radioastronomowie na kontraktach i sprzęcie rządowym

mają protokoły w których zobowiązują się nie ujawniać sensacyjnych odkryć typu kontakt z obcymi.



Jedyna droga to praca na prywatnym radioteleskopie przez prywatne podmioty Pokaż całość