Następni plączą bo im źle. Mieli tłuste lata ostatnio to się paśli jak im obroty spadły to dej. Jak ci nie idzie to sprzedaj maszyny i weź się za co innego. Takim sposobem wracamy do gospodarki centralnie sterowanej. To gra o sumie zerowej żeby dostał kasę stolarz to trzeba zabrać komuś innemu w podatkach. Poza tym ostatnie lata to był boom w budowlance za drukowane pieniądze i zapewne jest nadpodaż meblarzy kiedy Pokaż całość