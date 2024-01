No to szybko się obudzili ;) W Polsce nie produkuje się żadnych leków innowacyjnych bo nie ma takich firm. OK na tej liście raczej takich nie ma albo jest mało. W Polsce produkuje się głównie suple i leki generyczne. Jednak co z tego jeśli praktycznie całość substancji do produkcji leków jest z Chin i Indii. Wystarczy że jeden producent w Chinach coś odwali jak np. z walsartanem w 2018r. i wszyscy są Pokaż całość