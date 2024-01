Szczerze trochę śmierdzi.

Dziadek alkus wali do domu żony z która nie mieszka, bo jest po rozwodzie. Ta dzwoni po psy, żeby go zabrali.

Skąd wiadomo że zostawili go w lesie? Po co mieliby to robić?

Policja zostawiła go i napisała do syna, że ma sobie starego odebrać? Wtf