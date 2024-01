Treść jest oczywista. Policja niewinna, koleś sam się pobił, a do tego brzydko powiedział do panów policjantów i coś tam zepsuł. Tzn. według nich to zrobił. Został o to oskarżony, bo oskarżyć można o wszystko, udowodnić... a kto by się udowadnianiem zajmował. Umarł i #!$%@?, po #!$%@? drążyć temat.