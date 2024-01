Dodatkowo wzrósł import chińskich ciężarówek. Z racji na utrudniony transport morski i kolejowy mogą one posłużyć do przewozu zapasów wojskowych na front. Według danych podanych przez autorów, w okresie styczeń-sierpień 2023 zwiększył eksport ciężarówek ważących ponad 200 ton z Chin do....

Hę? 200 ton, niezłe smoki....