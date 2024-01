- To była prywatna korespondencja, którą prezydent miał do kogoś wysłać. Szybko ją skasował. To były słowa w prywatnej rozmowie, nie chcę tego komentować. Prezydent to usunął - powiedział Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek w programie Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii.