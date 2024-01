NIe tak dawno sie zastanawialem co zrobi "wolnosciowe" lewactwo zeby ujarzmić republike. Przecież to nie pasuje do tych wolnosciowych kumunistów, aby demokratycznie pozwolic komus głosic inewygodną prawde lub nieprawde, no i coz... moje podejrzenia nie wziely sie z dupy, pare dni pozniej duze lewackie firmy zaczely ich bojkotowac xD Zapewne w kuluarach odpowiednie osoby sie na to umówiły