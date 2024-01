Jestem niewierzący i ogólnie wrogiem kościoła, ale "Bóg Honor Ojczyzna" to hasło wprowadzone na sztandary Wojska Polskiego w 1943 roku, i domyślam się że byli w takie sytuacji że wiara w boga była dla nich ważna, i zarówno z szacunku do nich, jak i z szacunku do polskiej historii to hasło powinno zostać.