Ja nie rozumiem jak ponad 50letni dorosły facet wpada na pomysł, że zgasi świece chanukowe gaśnicą. To jest tak idiotyczne i to na wielu płaszczyznach, ze głowa mała. Powiedzmy, że nie bierzemy pod uwagę samej decyzji co do protestu - podjął taką decyzję, że chce jakoś "zaprotestować", "zatrzymać" ten obrzęd - OK, ma prawo mieć taki pogląd. Mógł to zrobić pewnie na 10 innych sposobów np. pisemnie do marszałka, a może zrobić Pokaż całość