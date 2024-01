Skandaliczne słowa prezesa PiS do dziennikarzy. - Państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się wyprawia w Polsce jest nie do obrony. Państwo mają płacone, żeby tego bronić. Jarosław Kaczyński obraził dziennikarzy i wyszedł. Tak w praktyce wygląda obrona wolności mediów.