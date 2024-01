Pokaż całość

Zakopuję bo moim zdaniem @ GajowyBoruta tutaj manipulujeWyjaśniam że "grozi x lat więzienia" to oznacza że te x lat to jest MAKSYMALNY wymiar kary za artykuł z którego postawiono zarzuty. A to m.in dlatego że zakres tego przestępstwa jest dosyć duży - może być to równie dobrze oszukanie tysięcy ludzi na miliony złotych. A tak samo może to być np podmiana kodu, co autor podał jakiś przykładPoprostu podawanie maksymalnego wymiaru kary